12 لاعبا يتأهلون إلى التصفيات النهائية لمنتخب الجولف

عدد من المشاركين في التصفيات التمهيدية لمنتخب الجولف، (بوابة الوسط: أرشيفية)

اختتمت بملعب نسيم البحر في طرابلس، التصفيات التمهيدية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للجولف على مستوى منطقة بطرابلس، والتي شهدت مشاركة 26 لاعبا.

تواصلت التصفيات لمدة أسبوع، وتمكن 12 لاعبا من التأهل للمرحلة النهائية، وهم حسب الترتيب: «علي ساسي وأحمد ساسي وطارق ساسي ورفعت الزقوزي وفرج ساسي والبهلول الشكشوكي وعبد العزيز الطويري وعبد الناصر الشكشوكي ومحمد عامر وعلي التكو ولطفي هويدى ومحمد يونس».

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وعلمت «بوابة الوسط» أن التصفيات النهائية ستجرى على أحد الملاعب في مدينة جربة التونسية، وسيتم اختيار أربعة لاعبين لتمثيل ليبيا في البطولة العربية للجولف فئة الكبار في المغرب.