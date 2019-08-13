نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًا لفريقه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 11:00 مساء

أختارت إدارة نادي زاخو العراقي المدرب الليبي المعروف، عبد الحفيظ إربيش، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يلعب بالدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ العقوري وكيل المدرب لموقع «كوورة» إن «عقد المدرب عبد الحفيظ إربيش مع نادي زاخو يمتد لموسم رياضي واحد».

وأضاف: «إربيش بانتظار استخراج التأشيرة العراقية ومن ثم سيسافر للعراق بعد عيد الأضحى مباشرة ليبدأ مهامه رسميا في تدريب الفريق».

وبهذا التعاقد يكون المدرب عبدالحفيظ إربيش أول مدرب ليبي ينشط بشكل رسمي في الدوري العراقي لكرة القدم، وكذلك بالدوري الجزائري حينما كان مدربًا لفريق اتحاد الشاوية الجزائري.

يذكر أن المدرب عبد الحفيظ إربيش درب المنتخب الليبي وتأهل معه إلى كأس أفريقيا 2012 بالإضافة إلى عدد من الفرق المحلية من أبرزها الاتحاد والنصر ودارنس والهلال وخليج سرت وحقق معها نتائج ممتازة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
صفقة نيمار تهدد مستقبل 8 لاعبين مع برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب.. صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: تناول القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق