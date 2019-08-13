نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًا لفريقه

أختارت إدارة نادي زاخو العراقي المدرب الليبي المعروف، عبد الحفيظ إربيش، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يلعب بالدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ العقوري وكيل المدرب لموقع «كوورة» إن «عقد المدرب عبد الحفيظ إربيش مع نادي زاخو يمتد لموسم رياضي واحد».

وأضاف: «إربيش بانتظار استخراج التأشيرة العراقية ومن ثم سيسافر للعراق بعد عيد الأضحى مباشرة ليبدأ مهامه رسميا في تدريب الفريق».

وبهذا التعاقد يكون المدرب عبدالحفيظ إربيش أول مدرب ليبي ينشط بشكل رسمي في الدوري العراقي لكرة القدم، وكذلك بالدوري الجزائري حينما كان مدربًا لفريق اتحاد الشاوية الجزائري.

يذكر أن المدرب عبد الحفيظ إربيش درب المنتخب الليبي وتأهل معه إلى كأس أفريقيا 2012 بالإضافة إلى عدد من الفرق المحلية من أبرزها الاتحاد والنصر ودارنس والهلال وخليج سرت وحقق معها نتائج ممتازة.