نجم إيطاليا يزور مارادونا فيوقع لبوكا جونيورز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 01:22 مساء
دي روسي نجم إيطاليا يزور مارادونا (إنترنت)

اختار لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي الانضمام لبوكا جونيورز، بعد أن قام بزيارة أسطورة النادي ومنتخب الأرجنتين السابق دييغو أرماندو مارادونا الذي أشاد باختيار اللاعب الإيطالي للدوري الأرجنتيني من أجل إنهاء مسيرته في الأرجنتين.

واختار نجم منتخب إيطاليا ونادي روما العريق دانييلي دي روسي اللعب في الدوري الأرجنتيني على الرغم من تلقيه عروضا أفضل اقتصاديا في دول أخرى، ونشر الفريق الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطلي العالم مارادونا العام 1986 ودي روسي في 2006، معا أثناء لقائهما.

حضر اللقاء أيضا رئيس نادي بوكا، دانييل أنجيليتشي والمدير الرياضي نيكولاس بورديسو إيذانا بإعلان الصفقة بشكل رسمي وكان نادي بوكا جونيورز قد قدم لاعبه الجديد في 29 يوليو الماضي بعدما وقع عقدا لمدة موسم واحد قابل للتمديد بين الطرفين.

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