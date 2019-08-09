الأهلي بنغازي يقترح موعدا جديدًا لمباراته مع الإسماعيلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 07:16 مساء

أكد النادي الأهلي بنغازي أن  النادي الإسماعيلي المصري وافق على مقترحه بخصوص موعد مباراة الناديين في دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولفت المكتب الإعلامي للنادي الأهلي أن الموعد الذي اتفق عليه الناديان هو 13 سبتمبر المقبل لمباراة الذهاب بمصر و27 سبتمبر لمباراة الإياب بتونس.

ونشر المكتب الإعلامي للنادي الأهلي الجمعة بيانًا توضيحيًا جاء فيه: «الإسماعيلي طلب تقديم موعد مباراة الذهاب من كأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى يوم 31 أغسطس الجاري  بسبب أن الموعد السابق كان من ضمن أيام الفيفا».

وأضاف: «لكن النادي الأهلي وعن طريق المدير الرياضي اقترح أن تكون المباراة بتاريخ 13 سبتمبر المقبل وهو ماوافق عليه الإسماعيلي ومسؤول المسابقات بالاتحاد العربي».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، اختتم الثلاثاء الماضي معسكره المغلق، الذي أقامه بحمام بورقيبة بدولة تونس، استعدادًا للموسم الجديد (2019 /2020)، الذي يستهله «المشوار الطويل» بالمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

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