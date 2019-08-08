الأسرة الرياضية تودع نجم المنتخب الليبي السابق

نجم المنتخب الليبي وفريق الوحدة السابق محمد باني. (أرشيفية: الإنترنت)

ودّعت الأسرة الرياضية في ليبيا نجم المنتخب الليبي وفريق الوحدة السابق محمد باني، الذي توفي أمس الأربعاء إثر سكتة قلبية.

وشيع الوسط الرياضي عصر الخميس جثمان الفقيد من جامع ميزران إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي منيدر بطرابلس.

يعتبر اللاعب محمد باني من أبرز لاعبي خط الوسط الذين ارتدوا غلالة المنتخب الليبي، حيث طبع وزملاؤه علي محمد ومحمود الجهاني وعلي الشويخ أسلوب فريق الوحدة باللعب الجميل المييز الذي اشتهر به الفريق.

يذكر أن المرحوم محمد باني عمل عضوا بهيئة التدريس بجامعة طرابلس عقب حصوله على درجة الدكتوراه خلال دراسته العليا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.