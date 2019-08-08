الأسرة الرياضية تودع نجم المنتخب الليبي السابق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 08 أغسطس 2019, 06:19 مساء
نجم المنتخب الليبي وفريق الوحدة السابق محمد باني. (أرشيفية: الإنترنت)

ودّعت الأسرة الرياضية في ليبيا نجم المنتخب الليبي وفريق الوحدة السابق محمد باني، الذي توفي أمس الأربعاء إثر سكتة قلبية.

وشيع الوسط الرياضي عصر الخميس جثمان الفقيد من جامع ميزران إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي منيدر بطرابلس.

يعتبر اللاعب محمد باني من أبرز لاعبي خط الوسط الذين ارتدوا غلالة المنتخب الليبي، حيث طبع وزملاؤه علي محمد ومحمود الجهاني وعلي الشويخ أسلوب فريق الوحدة باللعب الجميل المييز الذي اشتهر به الفريق.  

يذكر أن المرحوم محمد باني عمل عضوا بهيئة التدريس بجامعة طرابلس عقب حصوله على درجة الدكتوراه خلال دراسته العليا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
«البعثة الأممية» عن تصريحات «داخلية الموقتة» بشأن سرقيوة: لا تحمل تطمينات
ليبيا
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تطمح لإعادة عز «الذهب الأحمر» باستخدام التقنية المائية