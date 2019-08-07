خزينة اتحاد الكرة الليبي تنتعش بمليون دولار من «الفيفا»

الاتحاد الليبي لكرة القدم

كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن اتحاد الكرة استلّم مبلغ المليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبارة عن دعم مالي لاتحاد الكرة، أسوة ببقية الاتحادات الوطنية في العالم، وهو مبلغ يقدم على دفعات لتطوير اللعبة فنيًا وإداريًا.

وكشفت المصادر لـ«بوابة الوسط»، أن هناك مبلغا آخر سيتم منحه من «الفيفا»؛ لشراء مبنى للاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث أن الاتحاد الليبي والذي أسس منذ ما يقرب من الـ60 عامًا لا يمتك مبنى مسجلا باسمه.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من قبل عن زيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد، بعد النجاح في تحقيق فائض كبير في الميزانية بواقع 1.25 مليون دولار لكل اتحاد وطني في العالم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.