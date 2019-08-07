تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي بنغازي مع النائب إدريس المغربي

رئيس أهلي بنغازي مع النائب إدريس المغربي

بحث خالد السعيطي رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، مع إدريس المغربي عضو مجلس النواب، كيفية توفير سبل الدعم المادي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد (2019 /2020)، الذي يستهله «المشوار الطويل» بالمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب الأهلي بنغازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي جمع الطرفين صباح اليوم، بمقر النادي بمنطقة قاريونس ناقش عديد الملفات أههما ملعب شهداء بنينة المغلق منذ ما يقارب العقد عن المباريات الدولية، وما يجب العمل عليه من مخاطبة للجهات المختصة بالدولة، وتكاتف الجهود بين الجميع سعيًا لعودة النشاط والحياة للملعب الذي يعد شريان الرياضة بمدينة بنغازي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، أمس الثلاثاء، معسكره المغلق، الذي أقامه بحمام بورقيبة في دولة تونس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي المصري، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).