مدرب منتخب الكاراتيه السابق ينتقد الاتحاد الليبي بسبب البطولة العربية

مجدي العرفي مدرب المنتخب الوطني السابق للكاراتيه. (الوسط)

وجه مجدي العرفي، مدرب المنتخب الوطني السابق للكاراتيه، انتقادات عنيفة ضد الاتحاد الليبي للكاراتيه، لعدم تقديمه أي دعم لأبطال اللعبة خلال منافسات البطولة العربية للكاراتيه الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أُقيمت في تونس مؤخرًا.

وقال العرفي فى منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «عناصر المنتخب الليبي تم وضعهم في شقة سكنية وليس بأحد الفنادق كبقية المنتخبات ولم يتم تقديم أي دعم لهم رغم وجود ميزانية لاتحاد اللعبة»، مضيفًا: «الواعز الوطني لدى الرياضيين ينتصر على الفساد واللامبالاة».

وحل المنتخب الليبي للكاراتيه، في المرتبة السابعة، بالبطولة العربية للكاراتيه الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أُقيمت مؤخرًا في دولة تونس.

وحصد «فرسان المتوسط»، ثلاث ميداليات، (1 فضية و2 برونزية)، إذ حصل مؤيد بشير سويسي، على قلادة برونزية ميزان تحت 75 كغم، كما حصد أيوب عادل رابح، قلادة برونزية، فيما توِّج علي الشعافي بالقلادة الفضية في نفس البطولة.