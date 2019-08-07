النصر يختتم معسكر القاهرة استعدادًا لدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 06:31 مساء
لاعبو النصر الليبي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر،الأربعاء، تدريباته بمعسكره بالعاصمة المصرية القاهرة؛ استعدادًا للمباراة المنتظرة أمام نادي موكاف، بطل أفريقيا الوسطى، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصفحة الرسمية للنصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم، إن بعثة «الفحامة» ستتوجه مع ساعات الصباح الأولى من يوم غدٍ الخميس، إلى بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى في رحلة مكوكية تمر بمحطتين (ترانزيت) في إثيوبيا والكاميرون قبل الوصول إلى بانغي.

وأعلنت أن جميع لاعبي الفريق الأول، بمن فيهم عبدالله بلعم، الذي وصل إلى معسكر الفحامة، أمس الثلاثاء، شاركوا في المران الختامي صباح اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر أمام موكاف، في ذهاب دور الـ64 من بطولة أفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، على ملعب بارثيليمي بوغاندا، فيما تقام مواجهة الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة.

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