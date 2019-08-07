اختتام تصفيات القوة البدنية كفيف استعدادًا لبطولة العالم في مصر

تصفيات اللجنة الفنية العليا لرياضات الكفيف

بإشراف وتنظيم اللجنة الفنة العليا لرياضات الكفيف، اُختُتمت تصفيات القوة البدنية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للقوة البدنية «كفيف»؛ وذلك من أجل المشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وأعلنت اللجنة الفنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنتخب الليبي للقوة البدنية «كفيف»، يستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر أن تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، لفئات «الناشئين - الكبار - الأساتذة».

وأُقيمت التصفيات على مدار الأيام الماضية، بمدينة بنغازي بصالة مخلوف جم، بمشاركة 11 رباعًا يمثلون الاتحادات الفرعة «أجدابيا - بنغازي - الجبل الأخضر».

وجاءت النتائج على النحو التالي:-

- فئة الناشئيين وزن 105 كيلو غرامًا.

المركز الأول: عزالدين مصطفى الهاين من نادي المنارة بنغازي بمجموع 440.

- فئة كبار وزن 74 كيلو غرامًا.

المركز الأول: علي محمد فرج من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 360.

المركز الثاني: سالم عاشور الزاوي من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 310.

- فئة أساتذة وزن 120 كيلو غرامًا.

المركز الأول: محمد حسن علي من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 510.