27 لاعبًا في قائمة المنتخب الليبي للكرة المصغرة استعدادًا لكأس العالم

المنتخب الليبي للكرة المصغرة

أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الوطني للعبة؛ وذلك استعدادًا لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، المقرر إقامتها بأستراليا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبًا، حسبما أعلنت اللجنة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وجاءت الأسماء كالتالي..

رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختالة ومحمد المقري ومحمد قشوط والهادي القزيري وعمر القليب وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد العبعوب ومفتاح محمد الجنيدي عبدالله سعيد الهسك وعلي عثمان عبدالرازق وأحمد عبدالله يونس وعبدالله حسين خطاب ومحمد إبراهيم إندير وعبد السلام مصطفى عكرة وإبراهيم الهوشي ويوسف بن سعود وأحمد الحراري وزياد عبدالرحيم أبوبكر ورزق حمد رزق ومحمد إبراهيم بن عبيد ومحمد أحمد فتح الله بللو ومحمد أبوعين وأحمد الطيب وفرج عبدالوهاب بالريش.

من جانبها طالبت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اللاعبين الذين تم إعلان أسمائهم الالتحاق بتجمع المنتخب الوطني بمدينة طرابلس، يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري.