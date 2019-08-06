«الكاف» يبرئ فوزي لقجع من تهمة الاعتداء على حكم نهائي «الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 06:48 مساء
رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. (أرشيفية: الإنترنت)

برأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، فوزي لقجع، رئيس فريق نهضة بركان والجامعة المغربية لكرة القدم، من الاتهامات التي وجهها له الحكم الإثيبوبي «باملاك تيسيما»، بالاعتداء عليه خلال المباراة التي جمعت فريق نهضة بركان أمام نظيره الزمالك المصري، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن التحقيق لم يكشف أي أدلة ضد لقجع، في ظل عدم كتابة مراقب المباراة للواقعة، أو وجود أي شهادات رسمية تدين رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، كان قد وجَّه خطابًا إلى لجنة التأديب في الكاف، يتهم من خلالها فوزي لقجع، وبعض لاعبي نهضة بركان، بالاعتداء على الحكم باملاك تيسيما، الذي أدار إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي توج بها النادي المصري للمرة الأولى في تاريخه.

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