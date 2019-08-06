الإسماعيلي المصري يطلب تأجيل مواجهة أهلي بنغازي في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 06:17 مساء
من تدربيات فريق أهلي بنغازي بمعسكره بالجزائر 25 يوليو 2019. (النادي الأهلي)

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، خطابًا رسميًّا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ من أجل مخاطبة نظيره العربي، بشأن تأجيل موعد مباراته أمام أهلي بنغازي، في دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال النادي الإسماعيلي، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه طلب تأجيل موعد مواجهته أمام أهلي بنغازي إلى يوم 13 سبتمبر المقبل، بدلًا عن يوم 6 بذات الشهر.

وأعلن الإسماعيلي، أن فريق الأهلي أبدى ترحيبه بتعديل موعد مباراة الذهاب التي سيحتضنها استاد الإسماعيلية بعد تطويره إثر استضافته جانبًا من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية.

يذكر أن لائحة الاتحاد العربي تنص على إمكانية تعديل مواعيد المباريات شريطة موافقة طرفي اللقاء.

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