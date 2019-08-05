عدد من لاعبي كرة القدم يطالبون «الرئاسى» بمنح الهاشمى البهلول فرصة الحج هذا العام

الهاشمى البهلول أحد الرموز الكروية الليبية. (الإنترنت)

طالب عدد من لاعبي كرة القدم الليبية المعروفين المجلس الرئاسى بالتدخل لمنح الهاشمى البهلول أحد الرموز الكروية الليبية فرصة الحج هذا العام بسبب ظرفه الصحى الصعب ولما قدمه للرياضة الوطنية.

وقال جمال الوخي حارس المرمى عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن الهاشمي أحد ركائز الرياضة وغير مقبول أن لا يتم تكريمه بالحج وهو أمر يثير الاستغراب.

فى حين قال لاعب الأهلي طرابلس السابق، أبوبكر بن إبراهيم إن كل وعود المسؤولين بالدولة وللعام الثاني علي التوالي ذهبت أدراج الرياح بمنحه فرصة الحج الذي لم يتحصل عليه مؤكدًا أنه رمز كروي ويستحق ذلك.

أما اللاعب عبدالسلام الكوت وهو أحد شخصيات الأهلي المعروفة فقال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج وعد الهاشمى بالحج فى زيارة سابقة له بإحدى المصحات، داعيًا إياه إلى أن يتذكر هذا الوعد الذي قطعه على نفسه فى وقت سابق لرمز يستحق.