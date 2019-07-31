أبو نوارة ينتقد المصرف المركزي بسبب 2000 دولار

المدرب الوطني جمال أبو نوارة (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد المدير الفني السابق لنادي الأهلي طرابلس، جمال أبو نوارة، عدم تجاوب مصرف ليبيا المركزي مع مشاركة 13 مدربًا ليبيًّا في دورة متقدمة بجمهورية تشيكيا.

وتم ترشيح المدربين بموافقة الهيئة العامة للشباب لكن المصرف المركزي رفض منح المدربين القيمة المالية بالسعر الرسمي للدولار تشجيعًا لهم وهى 2000 دولار لكل مدرب قيمة اشتراك الدورة.

وقال أبو نوارة في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن الرياضة آخر اهتمامهم وإن المصرف المركزي طلب تحويل القيمة للموافقة من المجلس الرئاسي فهل هذا المبلغ البسيط للدولة يريد كل هذا الإجراء؟» متأسفًا على ذلك.