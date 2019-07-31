منتخب ليبيا في طريق العودة من المغرب خلال ساعات

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للاعبين المحليين صباح اليوم الأربعاء معسكره التدريبي الذي أقامه بالمغرب، وتواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله ثلاث مباريات ودية تجريبية، استهلها بفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم خسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي دون أهداف.

وخاض الفريق صباح الأربعاء آخر تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني والمدرب جلال الدامجة ومعاونيه أكرم الهمالي وسالم الجلالي ومحمد البوسيفي مدربا لحراس المرمى.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بنجاح المعسكر والأجواء التفاؤلية التي سادته، حيث كان المعسكر مناسبة مهمة للوقوف على جاهزية وإمكانات كل اللاعبين الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في المباريات الودية.

وتغادر بعثة الفريق فجر الخميس في طريق عودتها إلى تونس ثم إلى ليبيا، وسيخلد الفريق إلى الراحة حتى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يعود بعدها لمواصلة تحضيراته الأخيرة استعدادا لمواجهتي الذهاب والإياب أمام نظيره التونسي للمحليين في شهر سبتمبر المقبل ضمن المحطة الأخيرة للتأهل نحو نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياتها بملاعب إثيوبيا العام 2020.