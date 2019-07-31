منتخب ليبيا في طريق العودة من المغرب خلال ساعات

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:59 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للاعبين المحليين صباح اليوم الأربعاء معسكره التدريبي الذي أقامه بالمغرب، وتواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله ثلاث مباريات ودية تجريبية، استهلها بفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم خسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي دون أهداف.

وخاض الفريق صباح الأربعاء آخر تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني والمدرب جلال الدامجة ومعاونيه أكرم الهمالي وسالم الجلالي ومحمد البوسيفي مدربا لحراس المرمى.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بنجاح المعسكر والأجواء التفاؤلية التي سادته، حيث كان المعسكر مناسبة مهمة للوقوف على جاهزية وإمكانات كل اللاعبين الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في المباريات الودية.

وتغادر بعثة الفريق فجر الخميس في طريق عودتها إلى تونس ثم إلى ليبيا، وسيخلد الفريق إلى الراحة حتى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يعود بعدها لمواصلة تحضيراته الأخيرة استعدادا لمواجهتي الذهاب والإياب أمام نظيره التونسي للمحليين في شهر سبتمبر المقبل ضمن المحطة الأخيرة للتأهل نحو نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياتها بملاعب إثيوبيا العام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«حجم الخصر» مؤشر على الموت المبكر لدى النساء