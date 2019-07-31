«روما» يعود للاتحاد بعد فسخ عقده مع حرس الحدود

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:48 مساء
الليبي سالم المسلاتي «روما» (المركز الإعلامي)

فسخ اللاعب الليبي سالم المسلاتي «روما» عقده مع فريق حراس الحدود المصري في تجربة احترافية لم يكتب لها النجاح بسبب عدم التزام النادي ببنود العقد معه حسب قوله وليس بسبب الفحص الطبي.

وتم التفاهم في البداية على دفع مقدم العقد المبروم معه وسكن ممتاز لكن الوضع تغير بسكن متواضع على حد قول اللاعب لصفحة أخبار كرة القدم الليبية‏.

من جانبه رحب رئيس الجمعية العمومية لنادي الاتحاد دغيم منصور عبر صفحته الشخصية على«فيسبوك» بعودة اللاعب قائلا «عودة اللاعب القدير وهداف فريق الاتحاد سالم المسلاتى روما إلى صفوف فريق الاتحاد وإلغاء عقد احترافه الخارجي على أن يتمكن من اللعب مع الفريق في حال ترشحنا على الفريق النيجري».

من جهة أخرى جددت إدارة نادى الاتحاد عقود اللاعبين أكرم الزوي ومروان المبروك لمدة موسم واحد إضافي.

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