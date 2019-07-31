القنطري يستقبل السفير البوسني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:40 مساء
القنطري يستقبل السفير البوسني (هيئة الشباب والرياضة)

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، صباح أمس الثلاثاء بمقر الهيئة سفير دولة البوسنة لدى ليبيا، حيث دار الاجتماع حول إمكانية التعاون المشترك بين دولتي ليبيا والبوسنة في مجال البناء والإعمار ومدى رغبة الشركات البوسنية في العودة والعمل في ليبيا من جديد.

وتركز الاجتماع الذي حضره أيضا مسؤولو إدارة المشروعات، حيث اتفق الجميع على رغبة الهيئة في الانطلاق الفعلي نحو الاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات الرياضية بشكل أكثر حداثة، وذلك لمواكبة التطور في البنية التحتية في المجال الرياضي بشكل عام.

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