الأهلي بنغازي يخسر وديا أمام الأفريقي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:16 مساء
الأهلي بنغازي خلال معسكره الخارجي (المركز الإعلامي)

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي استعداداته في معسكره الخارجي بمدينة منزل أبورقيقة بتونس لملاقاة الإسماعيلي المصري في دور الـ32 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وخاض الأهلي بنغازي مباراتين وديتين الأولى أمام بجاية الجزائري وفقدها بهدف لهدفين والثانية أقيمت أمس الثلاثاء أمام الأفريقي التونسي وفقدها بهدف لهدفين أيضا.

يذكر أن مباراة الذهاب بالإسماعيلية ستقام في السادس من سبتمبر المقبل والإياب في السابع والعشرين من نفس الشهر بأحد الملاعب التونسية.

المتأهل منهما سيدخل في قرعة للفرق المتأهلة لدور الـ16 والتي ستكون قرعتها في الثامن من شهر أكتوبر وتنطلق المنافسات ذاتها في 18 من أكتوبر المقبل.

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