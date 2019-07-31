مهرجان السلام للألعاب البحرية جاهز للانطلاق

جانب من لعبة «الكايت سرفنج» (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان السلام للألعاب البحرية والشاطئية التي تشرف عليه وتنظمه هيئة الشباب والرياضة النقاب عن كافة الاستعدادات بعد أن تكاملت لانطلاق المهرجان الذي سيكون في العديد من المدن الليبية على مدن الساحل الخمس وزليتن ومصراته وطرابلس والزاوية وصبراتة وزوارة على أن تكون الانطلاقة السبت المقبل على رمال مصيف السندباد ونادي الرمال بطرابلس.

كما كشفت اللجنة أيضًا أن المهرجان الذي سينطلق في تمام الواحدة ظهرًا بمصيف نادى الرمال يشمل سباقات في سباحة المياه المفتوحة لجميع الفئات وقوارب الشراعية والكاياك وجيت سكي وعروض رياضيه وأيضا ألعاب ومسابقات للأطفال بينما سيشهد مصيف السندباد منافسات ألعاب القدم واليد والطائرة الشاطئية والكرة الطائرة بالأرجل والرقبي وستمنح جوائز فورية للمتفوقين في جميع المسابقات.