26 لاعبا في منتخب القدم المصغرة استعدادا لمونديال أستراليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 31 يوليو 2019, 01:40 مساء
الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم المصغرة يعلن قائمته (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت صفحة الاتحاد الليبي للقدم المصغرة عبر «فيسبوك» أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مدربه عبد الباسط العكروت اختار القائمة المبدئية للمنتخب استعدادًا لمونديال العالم للقدم المصغرة في أستراليا.

وأعلن المدير الفني القائمة المبدئية لمنتخب كرة القدم المصغرة استعدادًا لمونديال أستراليا 2019 وضمت 26 لاعبا من مختلف الأندية الليبية وهم: رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختالة ومحمد المقرى ومحمد قشوط والهادي القزيري (تحدي مصراتة) وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد اليعقوب (نجوم صرمان) ومحمد الجندي وعبدالله الهسك (السد) وعلي عثمان وأحمد عبدالله وعبدالله خطاب (الجامعة الإسلامية) ومحمد أندير وعبد السلام عكره وابراهيم الهوش (أبومليانة) ويوسف بن سعود (الجهاد) وأحمد الحراري (المسيرة) وزياد عبدالرحيم (خليج سرت) ورزق أحمد (الأندلس) وفرج بالريش (غدوة) ومحمد عبيد (الصقور) ومحمد فتح الله (أهلي درنة) ومحمد أبو عين (الشط) وأحمد الطيب (المدينة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«حجم الخصر» مؤشر على الموت المبكر لدى النساء