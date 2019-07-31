26 لاعبا في منتخب القدم المصغرة استعدادا لمونديال أستراليا

الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم المصغرة يعلن قائمته (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت صفحة الاتحاد الليبي للقدم المصغرة عبر «فيسبوك» أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مدربه عبد الباسط العكروت اختار القائمة المبدئية للمنتخب استعدادًا لمونديال العالم للقدم المصغرة في أستراليا.

وأعلن المدير الفني القائمة المبدئية لمنتخب كرة القدم المصغرة استعدادًا لمونديال أستراليا 2019 وضمت 26 لاعبا من مختلف الأندية الليبية وهم: رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختالة ومحمد المقرى ومحمد قشوط والهادي القزيري (تحدي مصراتة) وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد اليعقوب (نجوم صرمان) ومحمد الجندي وعبدالله الهسك (السد) وعلي عثمان وأحمد عبدالله وعبدالله خطاب (الجامعة الإسلامية) ومحمد أندير وعبد السلام عكره وابراهيم الهوش (أبومليانة) ويوسف بن سعود (الجهاد) وأحمد الحراري (المسيرة) وزياد عبدالرحيم (خليج سرت) ورزق أحمد (الأندلس) وفرج بالريش (غدوة) ومحمد عبيد (الصقور) ومحمد فتح الله (أهلي درنة) ومحمد أبو عين (الشط) وأحمد الطيب (المدينة).