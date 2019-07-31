الاتحاد العربى يحدد موعد مبارة أهلي بنغازي مع الإسماعيلى المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 01:16 صباحا
جانب من تدريبات فريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

حدد الاتحاد العربى لكرة القدم، موعدا إقامة لقاء الذهاب بين فريق أهلى بنغازى ومنافسه الإسماعيلى المصري، ضمن مباريات دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستقام مبارة الذهاب يوم السادس من سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الإسماعيلية 115 كلم شرق العاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لما نشره موقع «كوورو».

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بملعب الشاذلي زويتين بجمهورية تونس، بعد أن اختار النادي الأهلي بنغازي لتستضيف مبارياته.

وأوقعت قرعة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، الإسماعيلى فى مواجهة مرتقبة مع أهلى بنغازي الليبى ضمن منافسات دور الــ32 للبطولة.

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