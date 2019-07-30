منتخب ليبيا من المغرب: حققنا الهدف المطلوب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 07:22 مساء
جانب من المباراة الودية للمنتخب الليبي أمام الفتح الرباطي (المركز الإعلامي)

أنهي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين معسكره الخارجي بالتعادل السلبي أمام فريق الفتح الرباطي المغربي في المباراة الودية الثالثة التي أقيمت خلال المعسكر الخارجي في المغرب.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة منتخب تونس ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بإثيوبيا 2020.

المنتخب الوطني أجرى خلال المعسكر ثلاث مباريات، حيث فاز في الأولى على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، وخسر الثانية أمام نهضة بركان بهدف دون رد.

من جانبه أبدى المدير الفني للمنتخب جلال الدامجة رضاه قبل ختام المعسكر، مؤكدا في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» من المغرب أن الفريق الوطني حقق الأهداف المرجوة من المعسكر الخارجي، وجار تنفيذ باقي الخطة تدريجيا.

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