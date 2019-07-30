الأهلي بنغازي يخسر وديته الأولى أمام بجاية الجزائري في تونس

الأهلي بنغازي يخسر وديته الأولى في تونس (المركز الإعلامي)

خسر فريق الأهلي بنغازي لقاءه الودي الأول أمام فريق مولودية بجاية الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف وجاء هدف الأهلي من ركلة جزاء نفذها الوافد الجديد المحترف العاجي إسماعيل فوفانا.

وبحسب صفحة الأهلي بنغازي فإن الفريق سيخوض لقاء وديا ثانيا اليوم الثلاثاء مع فريق الأفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي يقيم معسكرا خارجيا بتونس هذه الأيام استعدادا لبطولة الأندية العربية في النسخة الجديدة لكأس محمد السادس للأندية البطلة حيث أوقعت القرعة الأهلي بنغازي في مواجهة فريق الإسماعيلي المصري.

الأهلي بنغازي يخسر وديته الأولى في تونس (المركز الإعلامي)

الأهلي بنغازي يخسر وديته الأولى في تونس (المركز الإعلامي)