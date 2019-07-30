مفوض الجزيرة يكشف مدة التعاقد الحقيقية مع اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:07 مساء
مفوض شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مفوض شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان، أن شركته مستمرة في عقدها مع اتحاد الكرة الليبي ولا صحة للأخبار التي انتشرت بخصوص انتهاء العقد أو فسخه، والذي يستمر حتى منتصف العام المقبل.

ويشمل العقد رعاية معسكرات المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المعسكر الحالي للمنتخب الليبي للمحليين في المغرب جاء بناء على اتفاق بين اتحاد الكرة الليبي والمغربي وليس له علاقة بالشركة التي ما زالت ملتزمة بعقدها مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال سلطان في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن «الجزيرة دخلت على إقامة معسكرات للفرق العربية الأهلي المصري والهلال السوداني وحطين السعودي ولها أنشطة متعددة في مصر وتونس والمغرب وإسبانيا، وأن الشركة تعمل بوضوح وعلى الملأ وليس خلف الستار».

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