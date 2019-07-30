بعثة النصر تصل القاهرة والثلاثي الدولي في الطريق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 02:37 مساء
بعثة فريق النصر لكرة القدم (المركز الإعلامي)


وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبدء معسكر قصير قد تتخلله مباراة ودية مع أحد الفرق المصرية قبل التوجه إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى؛ استعدادًا لمباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا أمام موكاف.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) عدَّل موعد وتوقيت مباراة ذهاب دور الـ64، الذي يجمع النصر الليبي وعاصفة موكاف، بحيث يكون يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أفريقيا الوسطى على ملعب بارثيليمي بوغاندا.

مباراة الإياب تقام بعد أسبوعين، ومن المرجح أن تكون في العاصمة المصرية القاهرة.

من جهة أخرى وصل ثلاثي المنتخب خالد مجدى ومعتز المهدي ومحمد بلعم مساء أمس الإثنين إلى تونس وكان في استقبالهم رئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك على أن يصلون اليوم الثلاثاء إلى بنغازي ويتجهون بعد يومين إلى القاهرة للإنضمام إلى معسكر الفريق.

بعثة فريق النصر لكرة القدم (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب