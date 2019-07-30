بعثة النصر تصل القاهرة والثلاثي الدولي في الطريق

بعثة فريق النصر لكرة القدم (المركز الإعلامي)



وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبدء معسكر قصير قد تتخلله مباراة ودية مع أحد الفرق المصرية قبل التوجه إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى؛ استعدادًا لمباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا أمام موكاف.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) عدَّل موعد وتوقيت مباراة ذهاب دور الـ64، الذي يجمع النصر الليبي وعاصفة موكاف، بحيث يكون يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أفريقيا الوسطى على ملعب بارثيليمي بوغاندا.

مباراة الإياب تقام بعد أسبوعين، ومن المرجح أن تكون في العاصمة المصرية القاهرة.

من جهة أخرى وصل ثلاثي المنتخب خالد مجدى ومعتز المهدي ومحمد بلعم مساء أمس الإثنين إلى تونس وكان في استقبالهم رئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك على أن يصلون اليوم الثلاثاء إلى بنغازي ويتجهون بعد يومين إلى القاهرة للإنضمام إلى معسكر الفريق.

بعثة فريق النصر لكرة القدم (المركز الإعلامي)