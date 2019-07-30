القاضي يجتمع بمندوبي الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

مراسم أولمبية سابقة بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اجتمع أمس الإثنين رئيس البعثة الليبية المشاركة في دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب عزالدين القاضي مع مندوبي وممثلي الاتحادات الرياضية المعنية بالمشاركة وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية المشاركات وتنسيق العمل.

التنسيق جاء بما يتوافق مع مواعيد المنافسات ومواعيد السفر وتناول الإجراءات التنظيمية والإدارية بالخصوص لضمان مشاركة ناجحة وبطريقة منظمة تعكس مدى الاهتمام والتنظيم للبعثة التي تمثل الدولة الليبية.

وأكد القاضي أن كافة الترتيبات تسير بشكل جيد مشيدا بحرص واهتمام كل مندوبي الاتحادات الرياضية متمنيا التوفيق والتفوق للرياضيين المشاركين.

ومن المنتظر أن تتوجه الدفعة الأولى من البعثة الليبية للمغرب في الرابع عشر من أغسطس المقبل حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.