وديا.. منتخب «المحليين» يتعادل سلبيا مع الفتح المغربي

تعادل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين دون أهداف مع فريق الفتح الرباطي المغربي، في مباراة ودية أمس الإثنين على ملعب مولاي رشيد بالرباط.



وتعد هذه المباراة للمنتخب الوطني هي الودية الثالثة، وذلك خلال معسكره التحضيري الذي يجريه في مدينة الرباط المغربية تأهبا لملاقاة منتخب تونس في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020م، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

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واستهل المنتخب الليبي للاعبين المحليين مبارياته الودية بتفوق في المباراة الأولى على حساب فريق اتحاد طنجة المغربي بهدفين دون رد، وفقد نتيجة لقائه الثاني أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف وحيد.

وفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، قال المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين، جلال الدامجة، إن معسكر المنتخب في المغرب إيجابي، مضيفا «حاولنا تعويض غياب اللياقة البدنية للاعبين بسبب إلغاء الدوري الليبي».