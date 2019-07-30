وديا.. منتخب «المحليين» يتعادل سلبيا مع الفتح المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 12:17 مساء
المنتخب اللّيبي الأوّل لكرة القدم للاعبين المحليين . (أرشيفية: بوابة الوسط)

تعادل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين دون أهداف مع فريق الفتح الرباطي المغربي، في مباراة ودية أمس الإثنين على ملعب مولاي رشيد بالرباط.


وتعد هذه المباراة للمنتخب الوطني هي الودية الثالثة، وذلك خلال معسكره التحضيري الذي يجريه في مدينة الرباط المغربية تأهبا لملاقاة منتخب تونس في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020م، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

اقرأ أيضا .. الدامجة لـ«بوابة الوسط»: نكون شخصية قوية للمنتخب الليبي في المغرب

واستهل المنتخب الليبي للاعبين المحليين مبارياته الودية بتفوق في المباراة الأولى على حساب فريق اتحاد طنجة المغربي بهدفين دون رد، وفقد نتيجة لقائه الثاني أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف وحيد.

وفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، قال المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين، جلال الدامجة، إن معسكر المنتخب في المغرب إيجابي، مضيفا «حاولنا تعويض غياب اللياقة البدنية للاعبين بسبب إلغاء الدوري الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب