السعيطي يغادر تحدي بنغازي

أعلنت إدارة نادي التحدي بنغازي، أن خالد ميلود السعيطي، اعتذر عن إكمال مشواره في العمل بالنادي، وآخرها، مدرب بأكاديمية الناشئين.

وقدمت إدارة التحدي، الشكر للسعيطي، من خلال ما نشرته صفحة النادي على «فيسبوك»، اليوم، مؤكدة حرصها على تكريمه بالشكل اللائق، وقالت: «من الشخصيات الرائعة التي قدمت الكثير والكثير لنادينا الكابتن الرائع والمتألق صاحب الروح المرحة والابتسامة الرائعة والشخص المتفاني في عمله يعمل بدون كلل أو ملل من أجل إتمام مهامه على أكمل وجه دون تقصير أوأخطاء، خالد السعيطي، مدرب أكاديمية التحدي للناشئين، بعد اعتذاره عن مواصلة المشوار مع نادينا لايسعنا إلا أن نتقدم له بجزيل الشكر و الامتنان، شكرًا كابتن خالد بالتوفيق إن شاء الله».

