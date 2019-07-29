السعيطي يغادر تحدي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 04:50 مساء

أعلنت إدارة نادي التحدي بنغازي، أن خالد ميلود السعيطي، اعتذر عن إكمال مشواره في العمل بالنادي، وآخرها، مدرب بأكاديمية الناشئين.

وقدمت إدارة التحدي، الشكر للسعيطي، من خلال ما نشرته صفحة النادي على «فيسبوك»، اليوم، مؤكدة حرصها على تكريمه بالشكل اللائق، وقالت: «من الشخصيات الرائعة التي قدمت الكثير والكثير لنادينا الكابتن الرائع والمتألق صاحب الروح المرحة والابتسامة الرائعة والشخص المتفاني في عمله يعمل بدون كلل أو ملل من أجل إتمام مهامه على أكمل وجه دون تقصير أوأخطاء، خالد السعيطي، مدرب أكاديمية التحدي للناشئين، بعد اعتذاره عن مواصلة المشوار مع نادينا لايسعنا إلا أن نتقدم له بجزيل الشكر و الامتنان، شكرًا كابتن خالد بالتوفيق إن شاء الله».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية