تكليف أطقم تحكيم مباراتي ممثلي الكرة الليبية النصر والاتحاد في أفريقيا

الاتحاد و ميركل ديبندران بطل جزر القمر في الكونفدرالية الموسم الماضي (فيسبوك)

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقما تحكيميا دوليا من تشاد بقيادة الحكم الدولي بوسري أرمي الفريد لإدارة مباراة الذهاب الأولى بين فريق النصر بطل ليبيا ومستضيفه فريق عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بينما مراقب المباراة من الكاميرون.

أما مباراة الإياب الثانية التي ستقام بمصر فسيديرها طاقم تحكيم دولي من غينيا بقيادة الحكم الدولي بانقالي كوناتيه ويراقبها السيد ياحي هادجا من المغرب.

ويدير مباراة الذهاب الأولى بين فريق الاتحاد ومستضيفه فريق الجيش الوطني حامل كأس النيجر ضمن تمهيدي بطولة الكونفدرالية طاقم تحكيم دولي من بنين، بقيادة الحكم الدولي اديسا ابدولرافي ليغالي ومراقب من مالي.