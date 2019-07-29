الدامجة لـ«بوابة الوسط»: نكون شخصية قوية للمنتخب الليبي في المغرب

المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين، جلال الدامجة، أن معسكر المنتخب في المغرب إيجابي حيث كانت الأجواء رائعة والملاعب جيدة قائلا «حاولنا تعويض غياب اللياقة البدنية للاعبين بسبب إلغاء الدوري الليبي».

وأضاف الدامجة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، عبر اتصال هاتفى من المغرب قائلا «المباريات مع الفرق المغربية كانت مفيدة جدا بغض النظر عن نتائجها، غير أن المرحلة المقبلة ستكون المباريات فيها مع المنتخبات لتقوية شخصية الفريق أمامهم خاصة في وجود عناصر تنقصها الخبرة».

وأعرب الدامجة عن تقديره التزام كل اللاعبين الذين كانوا في مستوى الانضباط طيلة فترة المعسكر.