الأهلي يزين تتويجه بالدوري المصري بفوز على الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 10:21 مساء

اختتم فريق الأهلي موسمه الكروي بشكل مثالي، بعد أن جاء من بعيد وحسم بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة ىالقدم، لصالحه، عاد اليوم ليفوز على منافسه التقليدي فريق الزمالك، بهدف، في المباراة التي أقيمت ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 34 والأخيرة من عمر البطولة.

سجل هدف المباراة التونسي علي معلول في الدقيقة 59، مستغلاً خطأ فادحا من حارس مرمى الزمالك عماد السيد.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه الأوروجواياني مارتن لاسارتي إلى 80 نقطة، متربعا على قمة الدوري المصري، بعدما حسم اللقب للمرة 41 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني بقيادة مدربه خالد جلال.

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