الأهلي بنغازي يقدم لاعبه الإفواري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 10:03 مساء
إسماعيل فوفانا

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، تعاقدها مع لاعب كوت ديفوار إسماعيل فوفانا، ليصبح ضمن قائمة فريقه الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وانضم فوفانا إلى معسكر الفريق في تونس استعدادا للاستحقاقات القادمة وأهمهما البطولة العربية للأندية التي سيواجه فيها الإسماعيلي بدور الـ32 للبطولة.

وبدأ إسماعيل فوفانا «31 سنة»، مشواره الكروي مع أسيك أسيك أبيدجان، قبل أن يخوض عددا من التجارب الاحترافية بأندية أوروبية من الدرجة الثانية، أبرزها نادي تشارلتون الإنجليزي، كما أنه مثّل المنتخب الإفواري في المراحل السنية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام قبل النوم يقاوم الأرق