الأهلي بنغازي يقدم لاعبه الإفواري

إسماعيل فوفانا

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، تعاقدها مع لاعب كوت ديفوار إسماعيل فوفانا، ليصبح ضمن قائمة فريقه الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وانضم فوفانا إلى معسكر الفريق في تونس استعدادا للاستحقاقات القادمة وأهمهما البطولة العربية للأندية التي سيواجه فيها الإسماعيلي بدور الـ32 للبطولة.

وبدأ إسماعيل فوفانا «31 سنة»، مشواره الكروي مع أسيك أسيك أبيدجان، قبل أن يخوض عددا من التجارب الاحترافية بأندية أوروبية من الدرجة الثانية، أبرزها نادي تشارلتون الإنجليزي، كما أنه مثّل المنتخب الإفواري في المراحل السنية.

