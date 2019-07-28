مسؤول أفريقي يعتبر الشلماني مكسبا لـ«الكاف» ويخاطب التحكيم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 28 يوليو 2019, 07:54 مساء
عبدالحكيم الشلماني

اعتبر عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المصري عصام عبد الفتاح، أن حصول رئيس الاتحاد الليبي للعبة عبدالحكيم الشلماني، على عضوية المكتب التنفيذي لـ«الكاف» مكسبا له وللكرة الليبية، مؤكدًا أن الشلماني قادر على تقديم الاضافة في منصبه القاري.

وقال عبدالفتاح، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «أتمنى تفعيل التعاون بين التحكيم الليبي والمصري في ملاعب كرة القدم، وهي الخطوة التي سيتم بحثها مع الاتحاد الليبي مستقبلا، على اعتبار أن هذآ سينعكس بالفائدة على الكرة في البلدين».

وأضاف الحكم المصري السابق: «من أهم مشاكل التحكيم في الملاعب العربية عامة، هي الثقافة السلبية السائدة تجاه الحكم، وأن الجميع مظلوم إلا الحكم، لذلك أدعو لأن يكون هناك عقوبات قوية على إداريي الأندية، مثلما تقع على الحكام عقوبات قاسية تسيء لهم».
 

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