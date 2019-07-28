الصحف الإيطالية تبرز رأيها في الفارس الليبي خالد العلوص بعد تتويجه بالذهب

الفارس الليبي خالد عزيز العلوص في سباق كأس البحر المتوسط بإيطاليا (صفحة ريميسا)

أبدت الصحف الإيطالية، اهتماما كبيرًا بالفارس الليبي خالد عزيز العلوص، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لكأس البحر المتوسط، لفروسية الحلبة لمسافة 1500 متر بزمن 1.38 دقيقة.

وأشادت جريد «كوريرا دليسبورت» بالعلوص، وأفردت له الصور على صدر إحدى صفحاتها التي تابعت السباق الذي يقام فعالياته بإيطاليا، بمشاركة 12 فارسًا، يمثلون ثماني دول، وجاء الفارس الإيطالي في المركز الثاني، والفرنسي في المركز الثالث، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن العلوص، توج مؤخرا ببطولة قرطاج الدولية التي أقيمت في شهر مايو الماضي،وسبق وأن فاز بالميدالية الفضية لسباق فرنسا 2017، ودرع الترتيب الثاني بإيطاليا 2018، بالإضافة إلى العديد من البطولات المحلية.

