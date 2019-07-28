الأهلي بنغازي يعود للبطولة العربية بعد غياب 22 عاما من باب الإسماعيلي

جانب من تدريبات فريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

يعود فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم مجددا إلى واجهة الملاعب العربية بعد غياب طويل دام 22 عاما مضت ومرت على آخر ظهور عربي لممثل الكرة الليبية حين شارك لأول مرة في نهائيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في نسختها الثامنة التي أقيمت بملاعب مدينة الإسماعيلية المصرية العام 1997.

وأوقعت القرعة التي أقيمت أمس السبت في المغرب استعدادا للنسخة الجديدة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» للمرة الثانية على التوالي عن مقابلة فريق الأهلي بنغازي لممثل الكرة المصرية الإسماعيلي، وهي المواجهة الثانية رسميا في تاريخ مواجهات الفريقين عربيا، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بالإسماعيلية بينما سيدور لقاء الإياب بالملعب الذى سيختاره الأهلي بنغازي، وينتظر أن تقام منافسات الدور الثاني والثلاثين خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وسيقود فريق الأهلي بنغازي في هذه المشاركة المرتقبة المدرب الجزائري المخضرم رشيد بلحوت، وكان الفريق خاض مشاركته العربية الأولى أيضا بقيادة جزائرية للمدرب الشيخ سعيد عمارة، وكان فريق الأهلي بنغازي خلال مشاركته العربية الأولى بالإسماعيلية استهل مشواره بالبطولة بمواجهة فريق الإسماعيلي مستضيف البطولة، وفقد نتيجة مباراة الافتتاح الأولى بثلاثة أهداف لصفر، ثم التقى في ثاني مبارياته بالدور الأول فريق الاتحاد القطري الذى سجل الفوز بهدفين لهدف، وأحرز هدف الأهلي بنغازي الوحيد لاعبه جبر صالح.

واختتم فريق الأهلي بنغازي مبارياته ضمن الدور الأول بمواجهة فريق شباب بلاطة الفلسطيني، حيث سجل فوزه الأول في البطولة بنتيجة كبيرة كان حصادها خمسة أهداف دون مقابل تقاسمها كل من أيمن العقيلي هدفين وهدف واحد لكل من علي البشاري وعلي عيسى ومصطفى القزيري، ثم انتقل الفريق ليتأهل للدور قبل النهائي ليحل محل فريق الاتحاد القطري الذى قرر الانسحاب من البطولة العربية احتجاجا على العقوبات التي صدرت في حقه ليلتقي في الدور قبل النهائي فريق مولودية وهران الجزائري الذى حقق الفوز بخمسة أهداف لهدف واحد أحرزه اللاعب علي البشاري.

سبق لفريق الأهلي بنغازي أن التقى رسميا مع فريق الإسماعيلي المصري لأول مرة العام 1973 ضمن بطولة الأندية الأفريقية، وتمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الأول على ملعبه بأربعة أهداف لهدف ثم عاد ليجدد فوزه إياب ببنغازي بهدف لصفر.