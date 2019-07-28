أورباي تقدم عرضا مجانيا لإنقاذ الموقف المتأزم في اتحاد الكرة الليبي

رئيس نادي الأمل، هاشم سعد الله (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس نادي الأمل، هاشم سعد الله، استعداد مدينة أورباي لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم والتكفل بكامل مصاريفها، مؤكدا أنه بسبب الوضع السياسي المعقد في البلاد يتعذر إقامتها في الغرب أو الشرق.

وقال سعد الله في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «إن الجنوب من حقه استضافة الجمعية العمومية، ونحن قدمنا مقترحا للرئيس المكلف باتحاد الكرة والأمين العام المساعد أن يكون الاجتماع بالجنوب وننتظر التجاوب منهم رغم عدم رغبة البعض من الأندية في عقد الاجتماع بالجنوب وهو أمر غريب».

وأضاف سعد الله قائلا «اتحاد الكرة عاجز حتى الآن عن عقد اجتماع لكامل أعضاء مكتبه التنفيذي بسبب أوضاع البلاد، وعليه أن يعقد هذا الاجتماع ليؤكد أن هناك تناغما بين أعضائه قبل عقد الجمعية العمومية التي أصبحت مطلبا كبيرا في الوسط الرياضي».