عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط

الملاكم الليبي المحترف عبد المعز الزناد (صورة مثبتة من الفيديو)

حقق الملاكم الليبي المحترف عبد المعز الزناد، شقيق مالك الزناد، الفوز على الملاكم الإيطالي بالنقاط في المباراة التي جرت بينهما على حلبة باولا بمالطا في وزن 70 كلغ الأحد.

الملاكم الليبي الدولي المحترف عبد المعز أحمد الزناد، أسقط خصمه الإيطالي الذي لم يكن في مستوى المباريات والحدث؛ بسبب طريقة لعبه التي أربكت معز نفسه.

اعتاد الخصم الإيطالي على الاندفاع والالتصاق، مما أفقده توازنه وجعل الطرفين يسقطان أكثر من مرة لتذهب فرصة فوز عبد المعز بالقاضية أدراج الرياح بعد أن أخفق في استثمار هفوات خصمه وبسببه غابت متعة اللقاء.

الملاكم الليبي المحترف عبد المعز الزناد (صورة مثبتة من الفيديو)