لجنة مكلفة من هيئة الرياضة تزور سرت

مقر فوج الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والنادي البحري بسرت (إنترنت)

قامت اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بزيارة تفقدية لبلدية سرت ظهر اليوم الأحد، وتضمنت الزيارة عدة مواقع شبابية ورياضية منها نادي خليج سرت والمدينة الرياضية ومقر فوج الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والنادي البحري بسرت.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة فإن الغرض من الزيارة هو الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي أدت لتوقف بعضها عن العمل نهائيا مثل بيوت الشباب والنادي البحري، كما عقدت اللجنة المكلفة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي هذه المؤسسات لأخذ صورة واضحة عن معاناتهم وحاجتهم الملحة للصيانة والتطوير والتجهيز.

مقر فوج الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والنادي البحري بسرت (إنترنت)

مقر فوج الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والنادي البحري بسرت (إنترنت)

مقر فوج الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والنادي البحري بسرت (إنترنت)