الاتحاد المصراتي يكشف طريقة التعاقد العشوائية مع الدامجة لتدريب المنتخب الليبي

المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه أن سبب التهرب من عقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم هو رغبة أعضاء اتحاد الكرة في البقاء أطول فترة ممكنة، رغم أنه يفترض أن تعقد جمعية عمومية خاصة بعد طلب الفيفا لأن منصب الرئيس شاغر.

وقال شاكه في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد: «التخبط يلازم عمل هذا الاتحاد في المسابقات والمنتخبات، وطريقة التعاقد مع جلال الدامجة لتدريب المنتخب الوطني كانت عشوائية، فلم يكن فيها تنسيق معنا، حيث يرتبط الدامجة بعقد مع فريق الكرة الأول، وكان يفترض أن نعلم بالتعاقد معه، لكن للأسف حتى بعض أعضاء الاتحاد ليس لديهم علم بذلك».