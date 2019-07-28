منتخب ليبيا دون ثلاثي النصر أمام الفتح الرباطى المغربي

المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بداية من الساعة الثامنة من مساء غد الإثنين ثالث وآخر مبارياته وتجاربه الودية بمعسكره التدريبي في المغرب، حيث يلتقي مستضيفه فريق الفتح الرباطي المغربي صاحب المرتبة التاسعة في البطولة المغربية المحترفة لكرة القدم.

وكان منتخب «فرسان المتوسط» استهل مبارياته الودية بمعسكره التدريبي في المغرب بفوز في أول لقاءاته الودية على حساب فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم خسر نتيجة مباراته الودية الثانية أمام فريق نهضة بركان بهدف.

وشهد معسكر الفريق مغادرة ثلاثي فريق النصر الدوليين خالد مجدي ومعتز المهدي وعبدالله بلعم لالتحاقهم بمعسكر فريق النصر في مصر استعدادا لانطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأكد غيابهم عن اللقاء الودي الثالث والأخير.

وسيختتم المنتخب الوطني الليبي معسكره التدريبي الذي تواصل بنجاح على مدى قرابة ثلاثة أسابيع متتالية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث تأتي إقامة المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب الليبي للاعبين المحليين لمواجهتي تونس في سبتمبر المقبل ضمن المرحلة الأخيرة للتأهل نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشان) المنتظر إقامتها بملاعب إثيوبيا 2020.