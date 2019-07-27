النصر ينطلق لمهمته الأفريقية من القاهرة

مباراة سابقة لفريق النصر (أرشيفية : الإنترنت)

تغادر بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مساء بعد غدٍ الإثنين؛ لبدء معسكر قصير قد تتخلله مباراة ودية مع أحد الفرق المصرية قبل التوجه إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى؛ استعدادًا لمباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا أمام موكاف.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) عدَّل موعد وتوقيت مباراة ذهاب دور الـ64، الذي يجمع النصر الليبي وعاصفة موكاف، بحيث يكون يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أفريقيا الوسطى على ملعب بارثيليمي بوغاندا.

مباراة الإياب تقام بعد أسبوعين، ومن المرجح أن تكون في القاهرة، وسوف يلتحق بالفريق كل من معتز المهدي وسعد جبارة وخالد مجدي وبلعم، المتواجدين في معسكر الفريق الوطني بالمغرب، وسيتم إلحاقهم بمعسكر الفريق بالقاهرة خلال ساعات.