بلغيث: سفريات الخارج تبقي على الوضع الراهن في الكرة الليبية

المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، علي بلغيث (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، علي بلغيث، أن سبب تأخر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم لانتخاب رئيس جديد بعد إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري هو الرغبة من مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي في البقاء أكثر مدة للاستفادة من السفريات وتحقيق مكاسب مادية لآخر رمق، في ظل فوضى إدارية تشهدها الرياضة الليبية.

واستغرب بلغيث في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، من صمت اللجنة الأولمبية الليبية، وعدم تدخلها لحسم الأمر، وتنويرها للرأي العام الرياضي، وهي الجهة التي تتبعها الاتحادات الرياضية العامة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب منذ أشهر اتحاد الكرة الليبي بعقد جمعية عمومية واضحة وصريحة لانتخاب رئيس جديد.