شنقب يطلب فتح الفرصة لمدربي حراس المرمى في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 27 يوليو 2019, 06:41 مساء
حارس الأهلي طرابلس السابق، مصباح شنقب (أرشيفية : الإنترنت)

طالب حارس الأهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم، مصباح شنقب، بفتح الفرصة من جديد في تدريب حراس المنتخب الأول لمجموعة من مدربي الحراس المعروفين مثل جمال الوخي ورمضان الشبلي وعلي سويدان والطاهر سعد، وعدم الاقتصار علي مدرب واحد منذ سنوات طويلة.

وقال شنقب فى تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» إنه يستغرب من اختبار بعض اللاعبين المصابين أو غير المقنعين في تشكيلة المنتخب، كما أكد أنه من أهم مشاكل الكرة الليبية عدم وجود تخطيط مستقبلي من كل الاتحادات المتعاقبة ومواعيد واضحة لانطلاق المسابقات، وهذه الأشياء تعرقل تطور اللعبة.

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