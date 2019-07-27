بالأسماء وفد ليبيا المشارك في الألعاب الأفريقية بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يوليو 2019, 06:39 مساء
البعثة الليبية في مراسم سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت «الأولمبية الليبية» قائمة وفدها المشارك في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس المقبل، بعد أن أُسندت رئاسة الوفد لعضو مجلس إدارة الأولمبية عزالدين القاضي، ونائبه الدكتور محمد عبدالرحيم، وأحمد الطويل عضوًا إداريًّا وعبدالرؤوف الزويبطي عضوًا إداريًّا، ومحمد الأشلم عضوًا ماليًّا والدكتور محمد الفقيه للجنة مكافحة المنشطات، وعبدالرحمن شطح أخصائي علاج طبيعي، وعبداللطيف الرباع عضوإا إعلاميًّا.

أما الرياضيون فهم: لاعبو الكاراتيه حسين التركي وجبريل صالح ومحمد الضبع ومدربهم عصام الشفار، ورياضي السباحة عدي حسونة ومدربه نذير المفتي ولاعبا التجديف الحسين قنبور وعبدالسلام محمد سعيد ومدربهم أحمد فكرون.

ورياضيو المبارزة خالد أبوهديمة وعبدالسلام أبوجطيلة وعبدالمالك القاضي والمدرب سراج التاجوري، ومتسابقو الدراجات محمد الكمع وعلاء الدين حمودة وأنس اليتيم والمدرب الهادي فرج والميكانيكي أحمدالسائح، ورياضي القوس والسهم مهند المجريسي ومدربه أحمد المجريسي، ولاعبا الجودو علي سعيد عمر ومحمد السنوسي والمدرب زكريا الأسود، ولاعبا التايكوندو طه الأسود ورمضان الوافي والمدرب طارق الشوشان.

ورياضيو ألعاب القوى رتاج السائح ومحمد وضاح وهديل عبود والمدرب علي خليفة، والرباعون عبدالله خليفة وإحسان شلابي وأحمد أبوزريبة والمدرب ماجد سلامة، ولاعب الشطرنج أبوبكر العربي ومدربه حسين الصابري، والملاكمان عبدالباسط خير وإبراهيم مراجع والمدرب فرج محمد يونس، ولاعبا الطائرة الشاطئية فؤاد المعروف ومحمد أبولبابة والمدرب عادل تنتون.

وصرفت للوفد عهده مالية وقدرها (127.750 دولار) مئة وسبعة وعشرون ألف دولار وسبعمئة وخمسون دولارًا لصرفها على الوفد من إقامة وإعاشة ومصروف جيب.

وكان رئيس «الأولمبية الأولمبية»، جمال الزروق، أصد قرارًا بصرف ألفي دينار لكل رياضي مشارك في دورة الألعاب الجامعية بالمغرب، مصاريف استعداد للدورة.

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