نزلة برد تحرم الحصادي من التتويج بعربية الشطرنج بالأردن

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)

حرمت نزلة البرد من تتويج لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي من التتويج بميدالية في بطولة العرب للشطرنج التي جرت مؤخرا بالأردن.

وسبب مرض الحصادي في فقدانه لمباراة الجولة الأخيرة من البطولة أمام السوري ريان ديب والتي كان يحتاج فيها إلى التعادل للتتويج بأحدي الميداليات.

وشهدت بطولة 14 عاما مشاركة 30 لاعبا وتوج بذهبيتها الجزائري ريان علام برصيد 7.5 ونال الفضية اللبناني أكرم خضير 6.5 نقطة والبرونزية للإماراتي محمد سعد 6.5 ورابعا ريان ديب سوريا 6 نقاط وخامسا يوسف الحصادي 6 نقاط.

يشار إلى أن الحصادي خاض 9 جولات حقق الفوز في أربع وتعادل في مثلها وفقد النتيجة في مباراة واحدة.

وفى بقية نتائج اللاعبين الليبيين في بطولة 20 عاما توج عمر فطيس بالفضية بـ 7 نقاط وفرج القطعاني حل في الترتيب الثامن عشر بـ 4 نقاط وفي بطولة 12 عاما حل اللاعب حسين القداري في الترتيب 21 برصيد 3 نقاط وفي بطولة 14 جاء يوسف الحصادي خامسا برصيد 6 نقاط وفى بطولة 20 جاء عبدالله الفيتوري في الترتيب 12 من 14 لاعب برصيد 3.5 نقطة.