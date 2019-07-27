6638 وظيفة بديوان هيئة الرياضة وفروعها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يوليو 2019, 04:33 مساء

أكد رئيس لجنة إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي بهيئة الشباب والرياضة بطرابلس محمد أبودبرة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه بعد أربعة أشهر من العمل المتواصل وبفضل جهود كل الخيرين أنهت لجان إعداد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي بهيئة الشباب والرياضة من أداء مهامها وجهزت تقريرها النهائي بالخصوص.

وأضاف أبوديرة أن التنظيم الداخلي لهيئة الشباب والرياضة شمل التقسيمات الفرعية (17 قسما + 20 وحدة إدارية) وعدد 25 فرع بكل فرع 10 أقسام والهيكل التنظيمي لهيئة الشباب والرياضة شمل التقسيمات الرئيسية (إدارات ومكاتب) والتي يصل عددها إلى 14 مكتبا و5 إدارات وتحديد اختصاصاتها أمام الملاك الوظيفي لهيئة الرياضة.

وأشار أبودبرة إلى أن إجمالي الوظائف على مستوى الهيئة وفروعها ومكاتبها يصل إلى 6638 وظيفة موزعين على مستوى ديوان الهيئة 633 وظيفة وعلى مستوى الفروع 1875 وعلى مستوى المكاتب 4130 وظيفة.

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