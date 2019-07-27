الليبي عمر فطيس يتوج بفضية شطرنج العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يوليو 2019, 04:06 مساء
جانب من منافسات بطولة العرب للشطرنج (إنترنت)

توج الليبي عمر فطيس بفضية شطرنج العرب 10 أعوام التي جرت مؤخرا بالأردن برصيد 7 نقاط من 9 جولات وشهدت منافسات المرحلة السنية مشاركة 29 لاعبا وتوج بذهبيتها الفلسطيني محمد سدير برصيد 7.5 والفضية للاعب نادي الجزيرة الليبي عمر فطيس بـ7 نقاط والبرونزية للعراقي محمد أمين 6.5 نقطة.

وبكسر التعادل حل الجزائري محمد أبودينة رابعا 6.5 نقطة وخامسا الإماراتي حامد شعيب 6 نقاط تساوى بعدها خمسة لاعبين برصيد 5 نقاط وبكسر التعادل جاء سادسا اللبناني محمد فواز وسابعا المغربي سعيد أبولاس وثامنا الإماراتي جاسم سالم وتاسعا الأردني راكان وعاشرا التونسي محمد عزيز وجاء لاعب نادي المجاهد الليبي فرج القطعاني في الترتيب الـ 18 برصيد 4 نقاط.

يشار إلى أن البطل الليبي عمر فطيس سبق له التتويج بفضية العرب تونس 2017 وبرونزية العرب تونس 2018 وذهبية المنستير تونس 2018 وفضية العرب بالأردن 2019.

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