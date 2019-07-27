الجبالي 104 فى عالمية السباحة بكوريا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يوليو 2019, 02:31 مساء
جانب من منافسات السباحة الدولية (أرشيفية : الإنترنت)

جاء سباح ليبيا محمد منذر الجبالي في الترتيب 104 في سباق 50 متر حرة الذي جرى الجمعة ببطولة العالم بكوريا الجنوبية بزمن 25.44متاخرا عن المتصدر بفارق 3.95 ثانية.

السباح محمد منذر الجبالي شارك في سباقين 50 متر فراشة وحل في الترتيب 73 من بين 95 سباحا بزمن 27.53 ثانية وفى سباق 50 متر حرة في الترتيب 104 من بين 133 متسابقا بزمن 25.44 ثانية متأخرا عن المتصدر بـ 3.95 ثانية.

أما السباح عدي حسونة شارك في 200 متر حرة وجاء في الترتيب الـ54 من بين 65 مشاركا وفي الـ100 متر حرة حل في الترتيب الـ 77 من بين 123 متسابقا بزمن 52.34 ثانية.

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