النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية

يتأهب ممثلا كرة القدم الليبية، النصر والاتحاد، للظهور بملاعب كرة القدم الأفريقية لخوض غمار المنافسات للموسم الثاني على التوالي بعد نحو ثلاثة أسابيع وهي فترة قصيرة غير كافية للتحضير والإعداد لمشاركة، في مستوى الحدث، تلبي الطموحات، ورغم كل ذلك انطلقت تحضيرات الممثلين بصورة بطيئة ومتعثرة ومتأخرة في ظل مشاركة مرتقبة وصعبة تعد استثنائية وتأتي في ظروف غير طبيعية، حيث يواجها عديد الصعوبات المادية والفنية، كون لاعبو الفريقين مروا بفترة توقف وفراغ سلبية طويلة منذ توقف المسابقة الكروية المحلية في شهر أبريل الماضي.

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دوري الأبطال

فريق النصر، الذي يمثل الكرة الليبية للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثانية توالياً في دوري أبطال أفريقيا، انطلقت تدريباته بقيادة محلية شابة أُسندت للمدرب الشاب محمد الككلي ومساعده علاء نجم، وبقائمة شابة من اللاعبين المحليين، وسيقيم الفريق معسكراً تدريبياً بمصر استعداداً لملاقاة منافسه الأفريقي المقبل، وهو فريق تيمبيتى موكاف أوعاصفة موكاف بطل جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بملعب موكاف خلال أحد أيام 9 و 10 و11 أغسطس المقبل، بينما سيدور لقاء العودة بمصر، وفي حال نجاح فريق النصر في تخطى هذا الفريق فسيكون على موعد مع منافسة قوية ستجمعه بالمتأهل من لقاء الرجاء البيضاوي المغربي وفريق يونايتد بطل غامبيا.

هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها فريق عاصفة موكاف بفريق ليبي، حيث سبق أن نجح فريق الاتحاد في إقصائه بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين لهدف، والفوز عليه إياباً بستة أهداف نظيفة، وكان فريق النصر بطل نسخة بطولة الدوري الليبي للموسم قبل الماضي قد مثل الكرة الليبية الموسم الماضي في دوري أبطال أفريقيا ونجح في الدور الأول في تخطي فريق هلال جوبا بطل جنوب السودان بعد فوزه ذهاباً وإياباً، ثم غادر سباق دوري الأبطال أمام حوريا كوناكري الغيني بعد أن تبادل معه الفوز وخرج من المنافسة بفارق هدف ليتحول لملحق «الكونفدرالية» الذي غادره أمام فريق ساليتاس بطل بوركينافاسو بعد فوز النصر ذهاباً بهدف لصفر وخسارته إياباً بثلاثة أهداف لهدف.

الكونفدرالية

أما فريق الاتحاد فيمثل الكرة الليبية في الكونفدرالية للموسم الثالث توالياً وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة، حيث يمثل الكرة الليبية أفريقياً برصيد 23 مشاركة وهو الفريق الوحيد الذي بلغ الدور قبل النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاثة ليضرب موعداً مع ممثل الكرة النيجرية ويجدد ويستعيد مواجهاته وذكرياته مع فرق الأندية النيجرية وما أكثرها، حيث سبق للاتحاد أن أقصى أغلب فرق الأندية النيجرية التي واجهها، وكان فريق الاتحاد بطل وحامل لقب بطولة كأس ليبيا للموسم قبل الماضي مثل الكرة الليبية في بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي وتخطى الدور التمهيدي بالفوز ذهاباً وإياباً على بطل جزر القمر.

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وحقق فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد حامل لقب بطولة كأس ليبيا فوزاً كبيراً في أول اختبار أفريقي الموسم الماضي واكتسح مضيفه فريق «ميراكل دوباند» بطل جزر القمر بنتيجة ثقيلة «8-0» خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفدرالية، وتصدر مهاجم الفريق الدولي محمد زعبيه المشهد بتسجيل رباعية من بين الثمانية أهداف جاءت جميعاً في الشوط الثاني، بينما أحرز الرباعية الثانية سالم المسلاتي وربيع الشادي وعبد العاطي العباسي والمعتصم الصبو ليضمن عملياً فريق الاتحاد «العميد» التأهل إلى دور الـ32 بعد أداء مباراة الإياب، وتعد المرة الأولى التي تلتقي فيها الكرة الليبية وجهاً لوجه مع طرف من جزر القمر على صعيد بطولات الأندية الأفريقية، كما يعد فريق الاتحاد أكثر فرق الأندية الليبية حضوراً ومشاركة في ملاعب القارة وهو الفريق الذي قص شريط المشاركة الليبية العام 1967 والوحيد الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في البطولات الثلاث، لكن الاتحاد غادر المنافسة أمام نهضة بركان المغربي الذي حل وصيفاً لبطل الكونفدرالية الموسم الماضي عقب خسارته في النهائي بركلات الترجيح أمام الزمالك المصري، وشرع فريق الاتحاد في تحضيراته لهذه المشاركة بقيادة المدرب البلجيكي إيفان مينارت.